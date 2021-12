Trasporti: assessore Lazio, da giunta ok a passaggio Roma-Giardinetti a Roma Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo atto di giunta che definisce il passaggio della linea ex concessa a Roma Capitale – ha commentato in una nota l'assessore regionale alla Mobilità Mauro Alessandri -, consentirà di dare un nuovo volto alla mobilità pubblica di quel quadrante della città, permettendo di avere finalmente una modalità di trasporto moderna e con elevati standard di qualità del servizio per i cittadini romani e per i turisti. Stiamo lavorando, in sinergia con Roma Capitale, per potenziare il trasporto su ferro e per offrire a chi viaggia e usa ogni giorno i mezzi pubblici di potersi muovere più liberamente all'interno della città, al fine di disincentivare l'uso del mezzo privato e snellire così il traffico spesso caotico di una grande metropoli come Roma". (Com)