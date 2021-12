Emirati: da gennaio settimana lavorativa di quattro giorni e mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo gennaio 2022, gli Emirati Arabi Uniti adotteranno la settimana lavorativa di quattro giorni e mezzo, primo Paese al mondo. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina "Wam". A partire dall’anno prossimo, quindi, gli emiratini lavoreranno dal lunedì al venerdì, giornata che verrà interrotta dalla consueta preghiera che, invece che a mezzogiorno, si svolgerà alle 13:15 (segnando l’inizio del periodo di riposo che si concluderà domenica). La settimana lavorativa avrà quindi 36,5 ore. La decisione verrà applicata ai lavoratori federali (ovvero impiegati in istituzioni o aziende controllate dallo Stato) ed è stata presa in modo da allineare la settimana lavorativa emiratina a quelle dei Paesi occidentali, favorendo Dubai (sede della borsa nazionale) e il suo ruolo di centro finanziario globale. Infatti, le borse dei Paesi musulmani chiudono, di solito, il giovedì per poi riaprire il sabato, mentre quelle occidentali chiudono il venerdì per riaprire il lunedì. Il fine settimana "esteso" fa parte degli sforzi del governo degli Emirati Arabi Uniti per aumentare l'equilibrio tra lavoro e vita privata e migliorare il benessere sociale, aumentando al contempo le prestazioni per far avanzare la competitività economica degli Emirati. (Res)