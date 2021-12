Russia-Grecia: Putin e Mitsotakis a colloquio domani su cooperazione economica, politica e culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà domani a Sochi il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis per discutere l'intera gamma di questioni inerenti alla cooperazione tra i due Paesi nei settori politico, commerciale, economico, culturale e nel campo umanitario, nonché per scambiarsi delle opinioni su questioni di attualità dell'agenda internazionale e regionale. Lo afferma il servizio stampa del Cremlino in un comunicato. (Rum)