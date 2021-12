Sardegna: studenti di 4 scuole alberghiere si sfidano con piatti a base di pecorino romano dop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio del pecorino romano dop lancia una sfida ai giovani con "In corso D'Opera" L'iniziativa è rivolta agli Istituti alberghieri di Sardegna, Lazio, Campania e Puglia. Lo scopo? Far conoscere a futuri professionisti dell'enogastronomia un prodotto di eccellenza protetto da marchio di tutela. Le iscrizioni a "In corso D'Opera" sono aperte fino al 15 dicembre. Il progetto vedrà protagonisti i ragazzi degli istituti alberghieri di quattro diverse regioni italiane che, come ha sottolineato Gianni Maoddi, presidente del Consorzio di Tutela del Pecorino romano, "si impegnano, studiano, si emozionano, cucinano, ce la mettono tutta per esaltare al massimo sapore e caratteristiche del Pecorino Romano è per noi un progetto davvero entusiasmante e lo sosteniamo con forza. Purtroppo la ripresa della pandemia e le difficoltà legate ai contagi, quando un po' tutti ci eravamo illusi di esserne ormai quasi usciti, ci costringe anche quest'anno a una sfida a distanza". Le classi partecipanti si metteranno in gioco in un contest culinario online che prevede l'ideazione, la realizzazione e il racconto di due ricette: un piatto unico e un dolce con il Pecorino romano dop. A sfida conclusa, Il Consorzio premierà per ogni regione la classe che avrà saputo valorizzare al meglio, nelle proprie preparazioni, uno dei prodotti caseari più noti in Italia e all'estero, ingrediente principe di molti piatti popolari italiani. (Rsc)