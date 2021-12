© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato "positivo è che negli ultra 80 sta crescendo in modo significativo la somministrazione della terza dose. Siamo arrivati al 57 per cento in base ai dati di ieri sera". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), SilvioBrusaferro, in audizione presso la commissione Affari costituzionali del Senato. (Rin)