Imprese: Tim, nasce servizio per usare proprio numero su più dispositivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce Tim one number, il servizio che permette di duplicare il proprio numero del telefono mobile per utilizzarlo su più dispositivi dotati ognuno di una propria sim virtuale, con la stessa offerta della sim principale. Con Tim one number - si legge in un comunicato della compagnia telefonica - è quindi possibile lasciare il proprio smartphone a casa e continuare a effettuare e ricevere chiamate, ascoltare musica in streaming ed essere connessi a internet con lo smartwatch, anche quando il cellulare non è a portata di mano nelle vicinanze, per una maggiore libertà e comodità durante le attività sportive e outdoor. Il traffico effettuato sarà addebitato direttamente sulla linea attiva dello smartphone associato, in base alle offerte e tariffe scelte. (segue) (Com)