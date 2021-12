Imprese: Tim, nasce servizio per usare proprio numero su più dispositivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per utilizzare il servizio Tim one number, che non prevede costi di attivazione, è sufficiente avere o uno smartphone android che possieda almeno la versione 6.0 e 1.5 Gb di Ram, o uno smartphone ios che possieda almeno la versione a partire da 15.2 e un dispositivo compatibile con il servizio (ad esempio smartwatch con connettività Lte) e acquistare l’offerta a 4,99 Euro al mese, con i primi tre mesi offerti da Tim fino al prossimo 31 gennaio. Il dispositivo abilitato deve essere collegato alla sim Tim principale attraverso una semplice procedura di abbinamento consultabile su tim.it. Tim proporrà quindi il servizio Tim one number sui modelli di punta del suo listino con i sistemi android e ios e nelle prossime settimane il servizio sarà esteso a diversi modelli di brand. (Com)