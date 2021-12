Slovacchia: 104 decessi da Covid nella giornata di ieri, record da marzo scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovacchia sono stati registrati 104 decessi da Covid-19 nella giornata di ieri, il dato più alto da marzo scorso, quando il Paese era nel pieno della seconda ondata di coronavirus. Il numero di contagi registrato nelle ultime 24 ore supera le settemila unità confermando l’alta diffusione del coronavirus in Slovacchia nelle ultime settimane, una situazione che ha portato il governo a introdurre lo stato di emergenza. Nella giornata di ieri, il ministro della Sanità slovacco, Vladimir Lengvarsky, ha affermato l'intenzione di chiedere al governo l'estensione di una settimana, fino al 16 dicembre, della serrata volta a rallentare la diffusione dei contagi da Covid-19. Nel corso di una conferenza stampa il ministro ha spiegato che una riapertura parziale potrebbe avvenire dal 17 dicembre, ma inizialmente solo per i vaccinati o per coloro che si saranno ripresi dal coronavirus dopo essere stati contagiati. La proposta dovrebbe essere discussa dai quattro partiti al governo (Olano, SaS, Sme Rodina e Za Ludi) che spesso sono stati in disaccordo sulle misure epidemiologiche, in vista di una decisione da prendere presumibilmente mercoledì. (Vap)