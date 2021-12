Francia: Macron il 13 dicembre a Budapest per vertice di Visegrad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron sarà a Budapest il prossimo 13 dicembre per partecipare al vertice del gruppo di Visegrad composto da Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Lo ha reso noto l'Eliseo. "L'Ungheria, che attualmente è a capo della presidenza del gruppo di Visegrad, ha invitato il presidente della Repubblica a partecipare a questi scambi in vista del lancio della presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea", ha spiegato Parigi. Questo viaggio per Macron sarà un'occasione per evocare "alcuni dossier prioritari dei prossimi mesi a livello europeo, in particolare le transizioni climatiche e digitali, il rafforzamento dell'Europa della Difesa, lo sviluppo di un'Europa sociale e la gestione europea dell'asilo e delle migrazioni", ha aggiunto l'Eliseo. "Macron – ha sottolineato la presidenza – tornerà anche sulle esigenze europee in materia di Stato di diritto di rispetto dei valori europei". Macron avrà colloqui con il primo ministro ungherese Viktor Orban e il presidente Janos Ader, ma anche con il primo ministro slovacco, Eduard Heger. Nel corso della visita il capo dello Stato francese incontrerà anche i rappresentanti dei partiti politici ungheresi di opposizione e renderà omaggio alla filosofa Agnes Heller. (Frp)