Russia-Grecia: ministro Energia Skrekas a San Pietroburgo per incontri con vertici Gazprom

- Il ministro dell'Energia greco, Kostas Skrekas, si trova oggi in visita a San Pietroburgo dove si trova il quartier generale della società energetica russa Gazprom. Secondo quanto riferisce la stampa di Atene, la visita del ministro è finalizzata ad avere incontri con i vertici di Gazprom in vista del bilaterale di domani a Sochi tra il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ed il presidente russo Vladimir Putin. Il tema dell'energia sarà al centro del colloquio tra Mitsotakis e Putin, in considerazione del fatto che la Russia conta al momento per il 45 per cento delle forniture di gas naturale della Grecia. Skrekas ha in agenda per oggi un incontro con l'Ad di Gazprom Aleksej Miller e dovrebbe incontrare anche l'omologo russo Nikolaj Shulginov. Il ministro ellenico punta ad ottenere un contratto vantaggioso per le forniture energetiche dal punto di vista economico, in uno scenario internazionale caratterizzato dall'aumento dei costi del gas naturale.(Gra)