Ue: Franco, Italia sostiene modifica direttiva Iva che aiuta aumento efficienza mercato interno

- L'Italia sostiene la proposta di modifica della direttiva sull'applicazione dell'aliquota Iva perché contribuisce anche all'aumento dell'efficienza del mercato interno. Lo ha detto il ministro all'Economia, Daniele Franco, nella riunione dell'Ecofin. "Questa proposta è un successo straordinario dopo 4 anni di discussione. Sosteniamo appieno questo testo di compromesso: è ben equilibrato e tiene in considerazione le differenze di posizione e di necessità espresse nei negoziati", ha detto Franco. "Questa direttiva offrirà un quadro oggettivo rivisto per l'applicazione dell'aliquota Iva contribuendo all'aumento dell'efficienza del mercato interno", ha spiegato il ministro. Si tratta del fatto che i ministri hanno concordato un orientamento generale sull'aggiornamento delle norme in materia di aliquote Iva ridotte, sulla base di una proposta della Commissione del 2018 che mira ad aggiornare l'elenco dei beni e dei servizi per i quali sono consentite aliquote ridotte o esenzioni. (Beb)