Bologna: trovato con 88 orologi di lusso contraffatti, denunciato

- I funzionari dell'Agenzia delle dogane, in collaborazione con la Guardia di finanza di Bologna, hanno intercettato nei giorni scorsi un passeggero in arrivo all'aeroporto di Bologna con 88 orologi contraffatti. In particolare il soggetto, di origini ghanesi e proveniente da Istanbul, ha provato a nascondere la merce contraffatta nei bagagli. Unitamente agli orologi sono stati rinvenuti certificati di garanzia, libretti d'uso e anche delle buste riportanti i marchi. L'indagato è stato denunciato all'Autorità giudiziaria e dovrà rispondere dei reati di ricettazione e introduzione nel territorio dello Stato di prodotti falsi, sanzionati con pene che oscillano da 1 ad 8 anni di reclusione. (Ren)