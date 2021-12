© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Repubblica Ceca è scesa del 4,9 per cento su base annua a ottobre. Lo riferisce l’Ufficio statistico ceco (Cso). Il trend negativo, già evidenziato con il -4 per cento di settembre, è dovuto principalmente alle difficoltà del settore dell’automotive. In crescita invece il comparto delle costruzioni, con un aumento del 3,7 per cento su base annua a ottobre. (Vap)