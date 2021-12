Ue: Eurostat, Pil +2,2 per cento in area euro in terzo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil nel terzo trimestre del 2021 è aumentato del 2,2 per cento nell'area euro e del 2,1 per cento nell'Unione europea rispetto al trimestre precedente. Questo secondo una stima pubblicata da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Nel secondo trimestre del 2021 il Pil era cresciuto anche del 2,2 per cento nell'area euro e del 2,1 per cento nell'Ue. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil è aumentato del 3,9 per cento nell'area euro e del 4,1 per cento nell'Ue nel terzo trimestre del 2021, dopo il +14,4 per cento nell'area euro e il +13,8 per cento nell'Ue nel secondo trimestre del 2021. Nel terzo trimestre del 2021 il Pil degli Stati Uniti è aumentato dello 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente (dopo il +1,6 per cento del secondo trimestre del 2021). Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil è aumentato del 4,9 per cento (dopo il +12,2 per cento del trimestre precedente). L'Austria (+3,8 per cento) ha registrato l'aumento più elevato del Pil rispetto al trimestre precedente, seguita da Francia (+3 per cento) e Portogallo (+2,9 per cento). I tassi di crescita più bassi sono stati osservati in Romania e Slovacchia (+0,4 per cento), mentre il Pil è rimasto stabile in Lituania (0,0 per cento). (Beb)