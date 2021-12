Russia-Usa: Cremlino, colloqui tra Putin e Biden hanno senso nonostante contesto negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro in formato di videoconferenza tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Joe Biden in programma questa sera ha senso, nonostante il contesto negativo delle relazioni tra Mosca e Washington a causa dell'atteggiamento degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, aggiungendo che la visione diplomatica del mondo di Putin si basa sul dialogo. Inoltre Peskov ha sottolineato come la conversazione dovrebbe essere reciprocamente rispettosa e i due leader dovrebbero comunque tenere conto degli interessi e delle preoccupazioni reciproci. (Rum)