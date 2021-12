Vietnam-Italia: Settimana della cucina, “A Taste of Italy Everyday” a Hanoi e Ho Chi Minh City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della Settimana della cucina italiana nel mondo l’ambasciata d'Italia a Hanoi, il consolato generale a Ho Chi Minh City e l’Agenzia Ice - ufficio di Ho Chi Minh City, in collaborazione con la Camera di commercio italiana (Icham), presentano la seconda edizione di “A Taste of Italy Everyday”, il salone del “food & beverage” italiano con importatori e distributori di prelibatezze italiane in Vietnam. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata. L’evento si svolgerà a Ho Chi Minh City dal 9 al 12 dicembre presso l’Aeon Mall Tan Phu e a Hanoi dal 16 al 19 dicembre presso l’Aeon Mall Long Bien. Entrambe le fiere saranno aperte al pubblico dalle 9 alle 22 e saranno accompagnate da corsi di cucina e musica dal vivo. Uno dei momenti salienti sarà rappresentato dai video di cucina del famoso chef italiano Gianvito Matarrese, fondatore del Ristorante Evo di Alberobello e membro dell'Associazione italiana ambasciatori del gusto. “A Taste of Italy Everyday” mira a portare al pubblico vietnamita le eccellenze del cibo italiano e vino oltre che a mettere in luce i punti in comune tra la cultura culinaria italiana e quella vietnamita, come convivialità, ospitalità e benessere. (Com)