Regno Unito: informatore ministero Esteri, evacuazione dall'Afghanistan "caotica e disfunzionale"

- Raphael Marshall, un informatore interno al ministero degli Esteri britannico, ha affermato che la gestione da parte della diplomazia di Londra dell'evacuazione afgana dopo che i talebani hanno preso Kabul è stata "disfunzionale" e "caotica". Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", l'informatore ha fatto sapere che il processo di selezione per chi poteva salire sui voli di rimpatrio è stato "arbitrario" e migliaia di e-mail con richieste di aiuto sono rimaste senza risposta. Il vice primo ministro e ministro della Giustizia Dominic Raab ha invece definito la risposta del Regno Unito come "un buon lavoro" rispetto ad altri Paesi. L'ex ministro degli Esteri Raab ha affermato che le critiche al suo processo decisionale provenivano da un "funzionario relativamente giovane", ma le sfide principali erano nel verificare le identità dei richiedenti sul terreno e scortarli in sicurezza all'aeroporto di Kabul. Circa 15 mila persone sono state evacuate nel Regno Unito dall'Afghanistan nel giro di due settimane, per quella che Raab ha definito "la più grande operazione a memoria d'uomo". (Rel)