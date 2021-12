Messico: fermati 143 migranti in un camion nello stato di Oaxaca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di migranti fermati dalle autorità statunitensi alla frontiera con il Messico è diminuito a ottobre rispetto al mese di settembre, confermando la tendenza al ribasso dopo il record storico segnato a luglio. Secondo stime dell’Agenzia Usa per le dogane e la protezione dei confini (Cbp) ad ottobre sono state fermate al confine sud 164.303 persone, rispetto alle 192 mila fermate a settembre e le 209.840 di agosto. In particolare sono in calo gli arrivi di migranti haitiani, passati da 17.638 a settembre a 902 a ottobre. Parallelamente aumenta il numero dei migranti fermati in Messico, Paese di transito per chi tenta la traversata per raggiungere gli Stati Uniti. (segue) (Mec)