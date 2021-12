Messico: fermati 143 migranti in un camion nello stato di Oaxaca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo stime dell’Unità di politica migratoria del governo messicano il numero dei migranti fermati a settembre è stato pari a 41.225, il più alto per un singolo mese registrato da 20 anni. Ad agosto erano state fermate 32.155 persone, rispetto alle 22.977 di luglio e alle 18.781 di giugno. In particolare, è aumentato il numero degli haitiani fermati, passato da 1.325 a giugno a 8.879 a settembre. In aumento anche il numero dei migranti fermati provenienti dal Triangolo nord. Le autorità messicane hanno fermato a settembre 14.441 migranti provenienti dall’Honduras, rispetto ai 9.758 fermati a luglio, e poco più di 9 mila migranti originari del Guatemala rispetto ai quasi 6 mila provenienti da quel Paese fermati a luglio. (segue) (Mec)