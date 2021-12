Messico: fermati 143 migranti in un camion nello stato di Oaxaca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno messo in campo in questi ultimi mesi una intensa attività diplomatica volta a contenere il numero degli arrivi al confine sud con il Messico, che a luglio, con oltre 213 mila persone, aveva raggiunto un livello record. Lo scorso ottobre, durante una ministeriale sulla migrazione tenuta a Bogotà, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken aveva espresso l'urgenza di frenare i flussi migratori "senza precedenti" in America latina. “La situazione che abbiamo davanti a noi è senza precedenti, con un numero record di migranti che si spostano nel nostro emisfero”, dichiarava Blinken, parlando della necessità di prendere provvedimenti “specifici e concreti” che abbiano un effetto immediato per “rallentare i numeri”. (Mec)