Francia: governo, 8 milioni di slot saranno creati per prenotare vaccino anti Covid

- In Francia verranno creati 8 milioni di slot sulle piattaforme Internet utili a prenotare un appuntamento per ricevere un richiamo del vaccino anti-coronavirus. Lo ha annunciato all'emittente radiofonica "France Inter" il portavoce del governo francese, Gabriel Attal. Ad oggi "8 milioni di persone hanno preso un appuntamento per un richiamo entro la fine di dicembre", ha detto Attal, sottolineando che "ancora una volta si mettono tutti i mezzi. "la nostra prudenza salverà le vacanze. L'obiettivo è il Natale in famiglia, insieme. Avete visto che non sono stati annucniati limiti", ha detto Attal in merito agli annunci fatti ieri dal primo ministro Jean Castex. (Frp)