Natale: alle diocesi di Lombardia la statuina dell'imprenditore per il presepe 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore che usa la tecnologia, a significare la centralità dell'impresa che affronta nuove sfide per la crescita economica e sociale del Paese, è il nuovo personaggio per il Presepe 2021 promosso dalla Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti, nell'ambito del Manifesto di Assisi. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia nel sottolineare che le statuine saranno distribuite su tutto il territorio regionale e consegnate ai Vescovi delle Diocesi lombarde. Il Presepe è una delle tradizioni che trasmette speranza e serenità anche nei momenti difficili che stiamo attraversando. Con la spinta delle energie vere e buone raccolte sotto l'egida del Manifesto di Assisi, Fondazione Symbola, Confartigianato, Coldiretti vogliono portare un loro contributo, volto a diffondere la straordinaria attualità e forza di questa narrazione gentile. Il Presepe è la rappresentazione della nascita di Gesù, ma attraverso i suoi personaggi serve anche a raccontare la realtà della vita di tutti i giorni e quindi insieme al Bambinello troviamo fra gli altri, artigiani, casalinghe, filatrici, agricoltori, pastori e gli animali, dal bue all'asinello della Natività, dalle pecore alle caprette, dalle oche alle galline, fino a cani e gatti per rappresentare la multiforme dimensione del Creato che parte proprio dalla terra. Obiettivo dell'iniziativa è aggiungere ogni anno al presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro. L'anno scorso fu un'infermiera a ricordare il debito che ci lega in tempo di Covid a tutti coloro che operano nella sanità. Quest'anno è l'imprenditore che ha affrontato le difficoltà della pandemia per continuare a garantire servizi e prodotti ai cittadini nonostante le limitazioni e i lockdown. Su tutto il territorio nazionale le statuine saranno consegnate ai Vescovi delle varie diocesi. (segue) (Com)