India-Russia: firmati 28 documenti di cooperazione, focus su “nuovi motori di crescita” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre protocolli riguardano le tecnologie metallurgiche e coinvolgono la compagnia russa Tsniichermet e le indiane Sail, Jindal Steel and Power Limited (Jspl) e Jsw Steel Limited. Diversi anche gli accordi accademici, soprattutto in ambito scientifico: tra l’Università di Delhi e l’Università Skoltech di Mosca; tra la Lovely Professional University di Phagwara e la Southern Federal University di Rostov sul Don; tra la Prima università medica statale di Mosca e l’Università di Delhi; tra l’Indian Institute of Science Education and Research di Calcutta e il Centro scientifico nazionale di biologia marina di Vladivostok; tra la National Sports University di Imphal e la Russian International Olympic University (Riou) di Sochi. (segue) (Inn)