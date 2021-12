India-Russia: firmati 28 documenti di cooperazione, focus su “nuovi motori di crescita” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema formazione è il memorandum tra l’Institute of Chartered Accountants of India (Icai) e l’Institute of Professional Accountants of Russia (Ipar). Per quanto riguarda gli scambi commerciali e le imprese sono stati sottoscritti protocolli tra la Federazione delle camere del commercio e dell’industria indiane (Ficci) e il Consiglio d’impresa per la cooperazione con l’India (Bcci), tra l’Organizzazione indiana per la promozione del commercio e la Fondazione Roscongress per la cooperazione commerciale bilaterale, tra Magic Billion e Volshebny Milliard, tra Opto Electronics Factory e Rosoboronexport. Infine, le banche centrali collaboreranno nella risposta agli attacchi informatici. (Inn)