Cina: commerci in crescita del 22 per cento nei primi 11 mesi dell’anno

- Il commercio cinese ha registrato un’espansione del 22 per cento nei primi 11 mesi dell’anno, raggiungendo un volume d’affari pari a 5.550 miliardi di dollari. Lo riferisce l’Amministrazione generale delle dogane (Gacc), secondo cui il dato supera del 24 per cento i livelli pre-pandemia. Sia le esportazioni che le importazioni hanno continuato a crescere a due cifre nei primi 11 mesi dell'anno, rispettivamente del 21,8 percento e del 22,2 percento rispetto al 2020. Solo a novembre, il volume totale dell’import-export cinese ha registrato un incremento del 20,5 per cento su base annua, in rialzo dell'11,4 per cento rispetto a ottobre. (Cip)