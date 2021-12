Cooperazione: Arabia Saudita invia 154 camion con aiuti umanitari in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ente di assistenza umanitaria di Riad, il KSRelief (King Salman reliefs) ha inviato 154 camion caricati di aiuti umanitari in Yemen. A riferirlo è il quotidiano saudita “Arab news”. Il carico consisterebbe in più di tre tonnellate di derrate alimentari da distribuire in 15 governatorati yemeniti in accordo con il progetto di Supporto per la sicurezza alimentare dello Yemen, che proseguirà anche nel 2022. Gli aiuti umanitari verranno distribuiti nelle aree controllate dal governo internazionalmente riconosciuto. (Res)