Cina: premier Li, principali economie cooperino alla stabilità finanziaria globale (2)

- I leader delle principali organizzazioni economiche internazionali hanno chiesto maggiori sforzi per garantire la stabilità delle catene di approvvigionamento, promuovere una transizione a basse emissioni di carbonio, e affrontare efficacemente le sfide attuali, tra cui il cambiamento climatico e il divario nei percorsi di sviluppo. Alla conferenza, convocata nella serata di ieri, hanno partecipato il presidente della Banca mondiale, David Malpass; la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva; la direttrice dell'Organizzazione mondiale del commercio, Ngozi Okonjo-Iweala; il direttore dell'Organizzazione internazionale del lavoro, Guy Ryder; il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Mathias Cormann, e il presidente del Financial stability board, Klaas Knot. (Cip)