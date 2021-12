Roma: bloccano il Gra per protesta, denunciati 8 manifestanti, per loro foglio di via obbligatorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, sono intervenute le pattuglie della Digos, della Polizia Scientifica, della Sezione Volanti, del III Distretto Fidene Serpentara ed un contingente della Guardia di Finanza. Nei confronti delle 8 persone, - denunciate all'Autorità giudiziaria per manifestazione non autorizzata -, il Questore, dopo un'attenta istruttoria da parte della Divisione Polizia Anticrimine, ha adottato 8 fogli di via, con divieto di ritorno nel comune di Roma, di cui due della durata di 18 mesi, quattro della durata di 1 anno e due della durata di 6 mesi. (Rer)