Droga: smantellata rete spaccio a Bagheria (Pa), 4 arresti

- I carabinieri della Compagnia e gli agenti di Polizia del commissariato di Bagheria (Palermo), hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 4 persone, accusate a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, trasporto, cessione, commercio e vendita di droga. Nell'inchiesta, coordinata dalla Dda, sono indagate altre 25 persone nei confronti delle quali sono in corso decreti di perquisizione. Le indagini sono state svolte tra il 2016 e il 2018 e avrebbero permesso di scoprire una base di spaccio a Bagheria dove sarebbe stata venduta cocaina, eroina e hashish nelle province di Palermo e Trapani. Le 4 persone colpite da misura cautelare, già a settembre scorso erano state arrestate nell'ambito dell' indagine "Persefone" per associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e vendita di armi clandestine, estorsione, lesioni personali aggravate, reati tutti aggravati dal metodo mafioso. L'indagine era scaturita da una violenta rapina ad un anziano compiuta a Bagheria.(Ren)