Kuwait: nuovi criteri per la nomina dei ministri del nuovo governo

- Il primo ministro kuwaitiano, Sabah Al Khaled, ancora in procinto di formare un esecutivo da presentare al monarca del Paese, ha deciso di adottare un nuovo approccio nella scelta dei ministri. Lo riferisce il portale informativo “Al Khaleej”. Da quanto emerso, Al Khaled non si accontenterà più di passare in rassegna i curricula dei candidati, ma anche il prestigio dell'università di provenienza, post e comunicati pubblicati sui social, legami e rapporti con Stati esteri e soprattutto eventuali precedenti penali e amministrativi. Al Khaled ha ricevuto l’incarico di formare il governo il mese scorso. (Res)