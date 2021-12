© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha invitato l’omologo del Kuwait, Nawaf al Ahmad al Sabah, a partecipare a una conferenza delle Nazioni unite (Onu) che si terrà a Doha. Lo rende noto il portale informativo “Al Khaleej”. La conferenza in questione sarebbe in programma per il mese di gennaio e avrebbe come tema i Paesi meno sviluppati, evento che il Qatar si è detto orgoglioso di ospitare. (Res)