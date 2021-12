Torino: nasce il comitato promotore per il primo museo dell'Omosessualità in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la proposta al sindaco di Torino Lo Russo e al presidente del Piemonte Alberto Cirio, la Fondazione Sandro Penna - Fuori! ha costruito un comitato promotore per potenziare l'ipotesi della creazione del primo museo sull'Omosessualità a livello italiano a Torino. All'interno del gruppo c'è una schiera di nomi variegata. Da Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro, passando per Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, fino a Roberto Mastroianni, presidente del museo Diffuso della Resistenza. A sostegno dell'ipotesi, il comitato promotore spiega che Torino si è distinta negli anni come "capitale dei diritti", ed è l'unica città italiana dove esiste la cattedra di "Storia dell'omosessualità", oltre che la Città dove si svolge uno dei tre più importanti festival cinematografici europei Lgbt. Inoltre, fra un anno in Città si svolgerà l'assemblea generale dei Pride europei. (Rpi)