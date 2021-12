Pnrr: Giovannini, in tempo con riforme e allocazione risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rispetto delle tempistiche previste per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, "abbiamo completato le riforme che dovevano essere fatte entro il 31 dicembre e anticipato due riforme previste per il 2022". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ospite a RaiNews24. Sul piano degli investimenti, "con la recente intesa in Conferenza delle Regioni, il ministero ha territorializzato oltre 23 miliardi e, con la prossima conferenza, arriverà al 99 per cento di risorse allocate agli enti attuatori", ha aggiunto. (Rin)