Iraq: inviata Onu in visita a sorpresa a Najaf, città sacra sciita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviata delle Nazioni Unite (Onu) per l’Iraq, Jeanine Hennis-Plasschaert, si è recata in una visita a sorpresa a Najaf, città sacra per gli sciiti iracheni che si trova a 150 chilometri a sud di Baghdad. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. É la seconda volta che l’inviata visita Najaf: l’anno scorso, a settembre, aveva incontrato il leader religioso degli sciiti Ali al Sistani. Lo scopo della visita è di incontrare Al Sistani e i leader sciiti che si incontreranno nei pressi della città per discutere del prossimo governo. (Res)