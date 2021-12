Libano: ministro Istruzione Al Halabi, momento giusto per risolvere crisi con il Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione del Libano, Abbas Al Halabi, ha dichiarato che il premier Najib Miqati è in procinto di convocare una riunione governativa dal momento che la soluzione alla crisi diplomatica con gli Stati del Golfo “è maturata”, nel senso che è il momento giusto per risolvere. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Naharnet”. Da quanto emerso, Miqati cerca il confronto con tutte le formazioni politiche, dopo che le dimissioni del ministro dell’Informazione Kordahi hanno sbloccato l’impasse. Una delle soluzioni, secondo Al Halabi, è di convocare i politici coinvolti nelle indagini della doppia esplosione al porto di Beirut per processarli al Consiglio superiore, in modo da liberare il giudice Tarek Bitar dai rallentamenti che sta subendo. (Res)