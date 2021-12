Aerospazio: la Cina ha immesso in orbita cinque nuovi satelliti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha immesso in orbita cinque nuovi satelliti, trasportati dal razzo vettore Ceres-1 Y2 dal Centro di lancio satellitare Jiuquan, nel nord-ovest del Paese. La missione è partita alle 12:12 (ora di Pechino) e ha raggiunto con successo l’orbita prevista. Tra i nuovi satelliti lanciati, due sono di telerilevamento (Golden Bauhinia n. 5 e n. 103), due a infrarossi (Tianjin University No. 1 e Bao Jiang), e uno per esperimenti scientifici (Lize-1). Ceres-1 Y2 ha un diametro di 1,4 metri, una lunghezza totale di circa 20 metri e un peso al decollo di circa 33 tonnellate. È inoltre dotato di un'orbita eliosincrona di 500 chilometri e di una capacità di carico pari a 300 chilogrammi. (Cip)