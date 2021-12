Imprese: Samsung nomina nuovi ad, snellisce la propria struttura aziendale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics Co. ha conseguito un utile operativo record nel terzo trimestre 2021 grazie al boom della domanda globale di semiconduttori. L'utile netto è aumentato del 31,3 per cento annuo a 12.290 miliardi di won (10,5 miliardi di dollari); l'utile operativo ha compiuto un balzo del 28 per cento a 15.820 miliardi di won, il risultato migliore dal terzo trimestre 2018. Il fatturato ha toccato il record trimestrale di 73.980 miliardi di won. (segue) (Git)