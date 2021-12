Cambogia-Myanmar: ministro Esteri birmano in visita a Phnom Penh dopo condanna Suu Kyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del governo militare del Myanmar, Wunna Maung Lwin, si trova oggi in visita a Phnom Penh, in Cambogia, un giorno dopo la sentenza a quattro anni di reclusione comminata alla consigliera di Stato birmana deposta, Aung San Suu Kyi, valsa a Naypyidaw dure condanne da parte della comunità internazionale. Il ministro ha incontrato il primo ministro cambogiano Hun Sen presso il Palazzo della pace di Phnom Penh. La Cambogia assumerà la presidenza di turno dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) il prossimo anno; l'Associazione ha deciso, non senza divisioni, di estromettere il Myanmar dai lavori dell'organizzazione in risposta all'assenza di progressi verso la ricomposizione della crisi innescata dal golpe militare del primo febbraio scorso. (segue) (Fim)