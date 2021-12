Cambogia-Myanmar: ministro Esteri birmano in visita a Phnom Penh dopo condanna Suu Kyi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare del Myanmar ha annunciato che le condanne di Aung San Suu Kyi e Win Myint, consigliere di Stato e presidente deposti dal golpe, sono state dimezzate, da quattro a due anni. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Myanmar Now”. L’annuncio segue la sentenza a quattro anni per incitamento alla violazione delle restrizioni anti-Covid emessa ieri da un tribunale birmano. La giunta ha precisato che i condannati sconteranno la pena nei luoghi, che non sono stati resi noti, in cui sono attualmente detenuti agli arresti domiciliari. La riduzione della pena è stata motivata ai sensi delle sezioni 401(1) e 541(1) del Codice di procedura penale. La giunta, secondo quanto riferito da “Myanmar Now”, non ha citato Myo Aung, sindaco deposto di Naypyidaw, condannato insieme agli altri due politici ma a due anni. (segue) (Fim)