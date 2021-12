Cambogia-Myanmar: ministro Esteri birmano in visita a Phnom Penh dopo condanna Suu Kyi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media di Stato del Myanmar hanno annunciato la scorsa settimana un nuovo capo d'imputazione per corruzione a carico della consigliera di Stato deposta Aung San Suu Kyi. Sul capo della leader democratica gravano già più di 10 altri capi d'imputazione, incluso uno relativo alla presunta violazione di un codice sui segreti di Stato risalente all'epoca coloniale. L'ultimo capo d'accusa riguarderebbe una presunta violazione della legge anti-corruzione in relazioni al nolo e al successivo acquisto di un elicottero tramite fondi pubblici. Win Myint, presidente del governo civile deposto come Suu Kyi a seguito del golpe dello scorso febbraio, è stato accusato del medesimo reato. (segue) (Fim)