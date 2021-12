Cambogia-Myanmar: ministro Esteri birmano in visita a Phnom Penh dopo condanna Suu Kyi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 novembre scorso una corte del Myanmar ha condannato due membri della Lega nazionale per la democrazia, il partito del consigliere di Stato deposto Aung San Suu Kyi, rispettivamente a 90 e 75 anni di reclusione . Le sentenze sono le più pesanti sinora comminate a membri del partito di Suu Kyi, deposta da un golpe militare il primo febbraio scorso, dopo le ultime elezioni tenute nel Paese. La condanna a 90 anni di reclusione è stata comminata all’ex ministro per la Pianificazione dello Stato di Kayin, Than Naing; a suo carico pendevano sei capi d’accusa per corruzione. Il 67enne Nan Khin Htwe Myint, ex ministro capo dello Stato di Kayin, è stato condannato invece a 15 anni reclusione per ciascuno di cinque capi d’imputazione. La stessa Aung San Suu Kyi è sotto processo per corruzione e per numerosi altri capi d’accusa, che i suoi sostenitori affermano essere puramente motivati dalla volontà della giunta militare di screditarla e legittimare il golpe. (segue) (Fim)