Cambogia-Myanmar: ministro Esteri birmano in visita a Phnom Penh dopo condanna Suu Kyi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seri crimini contro l’umanità sono stati commessi in Myanmar dopo il colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio, con “diffusi e sistematici” attacchi contro i civili. Lo afferma il relatore delle Nazioni Unite Nicholas Koumjian, a capo del Meccanismo investigativo indipendente per il Myanmar, che ha ricevuto oltre 200 mila segnalazioni e che ha raccolto 1,5 milioni elementi di prova “da utilizzare un giorno per portare davanti alla giustizia i responsabili”. Gli investigatori hanno rilevato una risposta misurata da parte delle forze di sicurezza alle manifestazioni delle prime sei settimane dopo il colpo di Stato, seguita da metodi “molto più violenti” usati per reprimere successivamente i dimostranti. (segue) (Fim)