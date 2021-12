Cambogia-Myanmar: ministro Esteri birmano in visita a Phnom Penh dopo condanna Suu Kyi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo è accaduto in diverse aree e nello stesso momento, cosa che porta a concludere logicamente che si tratta di una decisione politica assunta a livello centrale. Inoltre, abbiamo visto che sono stati presi di mira gruppi ben precisi, tra cui giornalisti, operatori medici e oppositori politici, in particolare attraverso arresti e detenzioni arbitrarie”, spiega Koumjian, avvocato statunitense che ha già ricoperto in passato l’incarico di procuratore internazionale per i crimini di guerra commessi in Cambogia, Timor Est e Bosnia. Le prove sono state raccolte grazie a varie fonti, inclusi singoli individui, organizzazioni, imprese ed enti governativi, e includono fotografie, video, testimonianze e post sui social media “che possono essere significativi per determinare quali crimini sono stati commessi e chi ne è responsabile”. (segue) (Fim)