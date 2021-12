Corea del Sud-Indonesia: Seul si assicura fornitura di urea per tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud potrà importare dall'Indonesia 120mila tonnellate annue di urea dall'Indonesia per i prossimi tre anni, nell'ambito di un contratto di fornitura negoziato con Giacarta per arginare la grave crisi di approvvigionamento di tale risorse da parte dell'industria chimica sudcoreana. Lo ha annunciato oggi il ministero dell'Industria della Corea del Sud. L'accordo è stato raggiunto a Seul tra il ministro dell'Industria, Moon Sung-wook, e il ministro delle Imprese di Stato dell'Indonesia, Eric Thohir, nel contesto di un memorandum d'intesa per il rafforzamento della cooperazione bilaterale. Seul è in corsa per diversificare i propri canali di approvvigionamento di urea da mesi, dopo il blocco delle esportazioni da parte della Cina che ha gettato l'industria sudcoreana in una vera e propria crisi. L'accordo con l'Indonesia prevede la fornitura alla Corea del Sud di circa 120mila tonnellate di urea ogni anno per tre anni, pari a circa un terzo delle importazioni annue di urea della Corea del Sud. Il primo carico di 10mila tonnellate verrà inviato a metà dicembre, e dovrebbe arrivare a destinazione all'inizio di gennaio. (segue) (Git)