Corea del Sud-Indonesia: Seul si assicura fornitura di urea per tre anni (2)

- La Corea del Sud sconta una crisi innescata dalla carenza di urea. un materiale industriale poco noto che rischia però di imprimere una battuta d'arresto all'economia del Paese, fortemente dipendente dall'importazione di materie prime e materiali semilavorati. La Corea del Sud è alle prese in particolare col blocco delle forniture di un fluido noto come soluzione di urea, utilizzato per ridurre le emissioni dei veicoli alimentati a diesel e degli stabilimenti industriali e per produrre fertilizzanti agricoli. Il governo sudcoreano, che dopo il blocco delle esportazioni cinesi ha assunto in via emergenziale il controllo dell'intera catena di fornitura e distribuzione, sta razionando le scorte disponibili e si è attivato per garantirsi ulteriori canali di fornitura. Secondo il quotidiano "Nikkei", la situazione è peggiore di quanto possa apparire: l'intera rete delle stazioni di rifornimento del Paese dipende infatti dalle forniture di carburante garantire da automezzi pesanti con motori diesel, e si teme dunque uno scenario di penuria dei carburanti alla pompa. (segue) (Git)