Corea del Sud-Indonesia: Seul si assicura fornitura di urea per tre anni (3)

- A scatenare la crisi sono state le restrizioni all'esportazione di urea imposte il mese scorso dalla Cina, con una conseguente esplosione dei prezzi di tale risorsa in Corea del Sud, che ha innescato il panico e una ondata di acquisti. La situazione di emergenza in Corea del Sud è analoga ad altre innescate in diverse parti del mondo dalla crisi energetica cinese: i costruttori d'auto europei, ad esempio, sono a corto di alluminio e magnesio. Nel caso della Corea del Sud, però, l'eventuale esaurimento delle riserve di urea innescherebbe una reazione economica a catena: "Ci sono oltre 10 milioni di veicoli a gasolio circolanti in Corea , e abbiamo al massimo tre mesi di scorte di urea. Se la carenza si protrarrà a lungo termine, avremo ricadute sulla produzione di beni e servizi", avverte Kim Sei-wan, professore di economia presso la Ewha Womans University di Seul. Uno tra i settori potenzialmente interessati è quello delle costruzioni: da un sondaggio di 253 operatori di macchinari pesanti emerge che le aziende del settore dispongono in media di soluzione di urea sufficiente ad operare i macchinari per soli 12 giorni lavorativi. (Git)