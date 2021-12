Infrastrutture: Cattoni (Aiscat), rilancio delle autostrade con idrogeno e reti digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le autostrade sono la principale infrastruttura di collegamento del nostro sistema economico. Il pedaggio è stato inventato in Italia. Altri paesi hanno una rete più estesa perché la legge del 1975 ha bloccato la costruzione di nuove tratte. È un sistema che potrebbe tornare centrale. Ci vuole uno scatto che potrebbe essere dato dalla tecnologia. Ogni euro investito ne genera quasi 4 di Pil". Lo ha detto al "Sole 24 Ore" Diego Cattoni, che da tre mesi è presidente dell'Aiscat, dopo il lungo regno di Fabrizio Palenzona, durato 18 anni. Cattoni, che dal 2019 è amministratore delegato di AutoBrennero, spiega il suo programma: "I punti chiave sono digitalizzazione, transizione ecologica, intermodalità. Dei 209 miliardi di euro di fondi europei ci sono 60-70 miliardi per questi tre settori dal Pnrr, dovunque declinati". Quanto alla digitalizzazione, un esempio: "in AutoBrennero abbiamo dotato i 314 km di un'infrastruttura 'truck platooning', fibre ottiche, sensori. Questo consente una connessione continua tra i mezzi pesanti e la strada. Abbiamo fatto dei test per la guida autonoma dei veicoli, con un convoglio di quattro autotreni, che hanno percorso 300mila km in tre anni. I risultati sono molto positivi". (segue) (Res)