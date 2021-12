Infrastrutture: Cattoni (Aiscat), rilancio delle autostrade con idrogeno e reti digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si ottiene - continua il presidente - la massima sicurezza, zero incidenti, si riducono i tempi di viaggio, ci può essere più densità di mezzi, con minor consumo di suolo. L'Italia ha bisogno di più autostrade, non dev'essere un tabù. Con i partner Iveco, Tim e altri abbiamo sviluppato un software che mettiamo a disposizione del sistema. L'obiettivo è avere autostrade a emissioni zero, con veicoli elettrici a batteria o elettrici a idrogeno". Le auto a idrogeno, "sono vetture giapponesi e coreane, costano tra 65 mila e 70 mila euro, tipo un Suv. Installeremo 5 punti di rifornimento con idrogeno verde proveniente da Bolzano". Quanto al costo dell'idrogeno, "è 11-12 euro al kg. Con un aumento della diffusione il costo industriale dell'idrogeno verde potrà arrivare a un euro, diventerà particolarmente competitivo. McKinsey prevede che nel 2050 saranno a idrogeno due terzi dei veicoli pesanti, ma solo l'8 per cento dei leggeri. Quindi la rete autostradale deve dotarsi di colonnine per il rifornimento elettrico", ha concluso Cattoni. (Res)