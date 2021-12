Lavoro: Orlando, il governo dialoga con i sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io spero e credo che ci sia ancora lo spazio per un dialogo. Questo governo non ha mai rinunciato al confronto con i sindacati". Lo ha detto a "Repubblica" il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, appena uscito dal consiglio europeo con i 'colleghi' dei 27. L'incontro, che si è svolto come al solito nel Palazzo Justus Lipsius di Bruxelles, per il titolare italiano è stato un "successo". Lo dice lui stesso in quanto la Commissione ha ufficializzato la presentazione della direttiva sulla regolarizzazione contrattuale dei rider. Un terreno sui cui Orlando si era speso insieme ad altri rappresentanti di esecutivi comunitari con una lettera a Ursula von der Leyen. Ma la notizia dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil arriva fino alla capitale belga. "Bisogna capire bene i motivi di questa protesta ma se riguarda la manovra, allora ci sono ancora degli aspetti su cui possiamo lavorare". Orlando, dunque, vuole evitare di acuire la tensione. Di aumentare le divergenze con Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Il ministro del Lavoro, del resto, si è sempre mosso come l'interlocutore privilegiato dei sindacati. In alcune occasioni ha svolto il compito di 'cuscinetto' tra l'esecutivo e le organizzazioni dei lavoratori. "Nell'ultimo consiglio dei ministri - ricorda - è emersa la possibilità di aprire e mantenere il confronto su questioni fondamentali: le pensioni e le delocalizzazioni. Questo può accadere già nei prossimi giorni". (segue) (Res)