Lavoro: Orlando, il governo dialoga con i sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orlando considera la direttiva sui rider e il futuro obbligo per i giganti del web di assumerli, anche un suo merito. "Insieme ad altri colleghi - spiega - abbiamo spinto il commissario Schmit per arrivare a questo risultato. Ora dobbiamo fare in modo che alcuni aspetti di questa normativa siano anticipati e entrino in vigore immediatamente in Italia". L'aspetto su cui è già al lavoro è quello che riguarda l'uso degli algoritmi che valutano le prestazioni dei rider e quindi ne condizionano la 'carriera'. "Faremo in modo di consentire l'accesso all'algoritmo. I lavoratori potranno sapere quali sono i criteri con cui vengono giudicati. Questo è forse l'aspetto fondamentale", ha concluso il ministro. (Res)